Un forum de l’emploi organisé mardi au Parc OL

Ce mardi 10 octobre, le forum "Destination Emploi" se tient au Parc OL de 14 à 17h. 200 offres d’emploi sont à pouvoir à l’aéroport Saint-Exupéry.

Rendez-vous à Décines pour celles et ceux qui sont à la recherche d’un poste du côté de l’aéroport Saint-Exupéry dans plusieurs corps de métier. Ce mardi 10 octobre de 14h à 17h, se tient "Destination Emploi" au Parc OL. Ce forum de l’emploi va présenter plus de 200 offres. CDI, CDD, contrat pro ou encore intérim, une trentaine d’entreprises basées à l’aéroport sont à la recherche de main d’œuvre et il y en a pour tous les goûts. Du transport à la restauration, en passant par la vente ou encore l’assistance et la sûreté portuaire, les offres seront multiples.

Ce forum organisé dans l’enceinte de Décines est piloté par la société en charge de l’aéroport dans le cadre du dispositif "Lyon aéro-emploi" qui est en partenariat avec Pôle Emploi et qui propose notamment des formations avant l’embauche. Rendez-vous donc mardi au Parc OL entre 14h et 17h au niveau de la porte N du stade. Le parking P3 est mis à disposition pour l’occasion.