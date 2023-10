La pelouse du Parc OL a encore dégusté lors de France - Italie

Déjà bien endommagée après la rencontre entre la Nouvelle-Zélande et l’Uruguay jeudi, la pelouse du Parc OL n’a pas été plus gâtée lors de France - Italie, vendredi.

Vendredi, Fabio Grosso a d’emblée avancé que ce ne "serait pas une excuse". Interrogé sur l’état de la pelouse pour OL - Lorient, l’entraîneur italien a concédé que c’était un problème, mais que sans solution, il fallait faire avec les moyens du bord. Ces déclarations sont intervenues après Nouvelle-Zélande - Uruguay et juste avant le duel entre le XV de France et l’Italie. Ayant forcément regardé le match de ses compatriotes, Grosso a aussi dû voir que l’état général du gazon du Parc OL s’était dégradé en même temps que la France corrigeait l’Italie (60-7).

Après ce dernier match de la Coupe du monde de rugby à Décines, les conditions de jeu seront loin d’être optimales dimanche pour les Lyonnais, mais aussi les Lorientais. Les jardiniers ont beau avoir pris possession des lieux dès le coup de sifflet final, de miracle, il n’en sera pas question pour avoir un billard. L’heure est avant tout à limiter les dégâts après le passage des rugbymen. Les histoires de pelouse sont décidément devenues une vraie problématique des confrontations entre l’OL et Lorient. On se rappelle encore la saison dernière et le match reporté en Bretagne suite à la tenue d’un festival sur la pelouse du Moustoir quelques jours avant la rencontre. Cette fois, le problème est à Décines même s’il ne sera pas question de report.