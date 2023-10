OL : Lopes a rendu visite aux joueurs du XV de France

Ce vendredi, la France joue son dernier match de poule contre l’Italie à Décines. Jeudi, Anthony Lopes a profité de la présence du XV de France à Lyon pour rendre visite aux Bleus et à Baptiste Couilloud, le régional de l’étape.

Après le haka des All Blacks jeudi soir, la Marseillaise va résonner ce vendredi à Décines. Pour son dernier match de poule et avec une qualification à aller chercher, le XV de France a posé ses valises à Lyon depuis quelques jours. Si, à la différence des Néo-Zélandais, ils ne se sont pas aventurés dans les ruelles de la capitale des Gaules pour des escapades culturelles, les joueurs de Fabien Galthié peuvent compter sur un régional de l’étape pour leur en dire un peu plus sur Lyon. Bien que remplaçant ce vendredi au Parc OL, Baptiste Couilloud va pouvoir profiter d’une rencontre à "domicile", lui le joueur du LOU et inconditionnel de l’OL comme il l’avait déclaré sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones à l’hiver 2019.

Supporter de l’OL depuis la première heure, que ce soit à Gerland ou désormais au Parc OL, Baptiste Couilloud a noué quelques relations avec certains Lyonnais dont un certain Anthony Lopes. Profitant de la présence du XV de France à Lyon, le portier lyonnais a rendu visite au demi de mêlée du LOU avant le match capital des Bleus ce vendredi. Comme il l'a laissé entendre, Lopes sera aussi de la partie en tribunes, afin de prendre des ondes positives avant le match contre Lorient, dimanche (15h).