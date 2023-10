OL Académie : le programme du week-end

C’est un week-end chargé qui se profile à l’Académie. Avec en point d’orgue, le derby être les réserves de l’OL et de Saint-Etienne en National 3.

La tribune du terrain Gérard Houllier va-t-elle faire le plein samedi en début de soirée ? À l’heure où les résultats de l’équipe première sont en pente ascendante, la réserve de l’OL s’offre un choc pour la cinquième journée de National 3. Si au classement, les joueurs de Gueïda Fofana sont 9e sur 14 après leur défaite à Saint-Priest il y a dix jours, c’est un derby contre l’AS Saint-Etienne qui se présente samedi (18h) à Décines.

Qu’importe les dynamiques des uns et des autres, un derby reste un match à part entière et il est forcément attendu entre Rhône et Saône à l’heure où il n’en existe plus chez les professionnels. Après leur victoire en Premier League International Cup mercredi à Southampton, les Lyonnais ont récupéré pour être au point face des Verts, sixièmes au classement et deux longueurs devant leurs voisins.

Ce derby viendra clore un samedi bien chargé pour l’Académie puisque les U17 et les U19 masculins vont également jouer samedi. Ce sont les plus jeunes de l’Académie qui lanceront les hostilités à Meyzieu dès 11h. Après avoir fait le gros coup à Monaco dimanche dernier, les joueurs de Mohamed Chacha ont un nouveau choc qui les attend à domicile. Dauphin de Saint-Etienne à égalité de points, l’OL reçoit l’OGC Nice, sixième à seulement trois points. Les Lyonnais pourraient donc encore marquer les esprits avant un déplacement périlleux en Corse dans une semaine. Après les U17 à 11h, ce sont les U19 de Jérémie Bréchet qui seront aussi sur le pont à 15h mais en déplacement.

Une semaine après la contreperformance (2-2) à domicile contre Dijon, dernier de la poule, les Lyonnais (11 points) veulent relever la tête à Orléans après avoir laissé Auxerre s’envoler en tête (18 points). La tâche s’annonce ardue puisque les Orléanais sont un point derrière leur adversaire du jour. Les garçons tous concernés samedi, la journée dominicale sera réservée aux féminines. Auteure d’un sans-faute depuis le début de la saison (3 victoires en 3 matchs), la réserve de l’OL reçoit Toulouse dimanche à 13h du côté de Meyzieu.