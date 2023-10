Après avoir mené 0-3, la réserve de l’OL a vu Southampton revenir à 3-3. Mais Djibrail Dib a offert la victoire à la 94e minute.

L’OL reçu six sur six dans ce début de Premier League International Cup. Après deux matchs joués, la réserve lyonnaise a signé deux succès après sa victoire mercredi à Southampton (3-4). Seulement, Gueïda Fofana ne s’attendait sûrement pas à ce que cette deuxième victoire ne soit acquise dans de telles circonstances. En menant 0-3 à l’extérieur grâce notamment à un nouveau doublé (49e, 59e) de Romain Perret, après celui à Chelsea, et un coup-franc de Breyton Fougeu avant la pause, l’OL avait fait le plus dur et avait gagné le droit de s’offrir une fin de match tranquille.

Seulement, avec cette équipe, personne n’est au bout de ses surprises et cela a été une nouvelle fois prouvé. Bien plus à l’aise contre des formations de leur catégorie qu’en National 3, l’OL s’est permis une deuxième mi-temps portes ouvertes pour Southampton qui n’en demandait pas tant. Alors que les Saints auraient pu être au fond du trou, ils sont finalement revenus à 3-3 derrière un doublé de Tyler Dibling (79e, 82e). Un scénario catastrophe pour les joueurs de Gueïda Fofana qui auraient pu s’écrouler mentalement.

Finalement, ils ont trouvé les ressources mentales pour arracher la victoire dans les derniers instants. En trompant le gardien adverse, Djibrail Dib, remplaçant au coup d’envoi, a évité une grosse désillusion et mis cette équipe lyonnaise à 6 points au classement. De quoi garder la cadence de West Ham, prochain adversaire de l’OL fin novembre.