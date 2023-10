L'OL réussit à attirer les Merlus dans ses filets à domicile

Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Par les temps qui courent, l’heure est à chercher des motifs d’espoir à l’OL. Historiquement, les Lyonnais ne sont inclinés qu’à deux reprises en seize oppositions contre Lorient à domicile.

Nombreux sont ceux à ne pas vouloir tomber dans le pessimisme, à choisir le positif plutôt que de s’enfoncer dans une situation qui donne l’impression d’empirer chaque jour et pas seulement sur le terrain. Fabio Grosso fait partie de ces optimistes comme il a pu le déclarer dimanche après la défaite contre Reims (2-0). Arrivé il y a deux semaines, il ne peut se permettre de ne déjà plus y croire, d’autant qu’il tente de mettre en place certains changements au sein de l’effectif de l’OL. Il y a eu un début d’aperçu en Champagne et si l’on s’en tient à ces progressions, le visage lyonnais devrait être encore différent dimanche. Avec le retour d’Alexandre Lacazette, c’est une cartouche supplémentaire qui s’ajoute pour tenter d’enrayer la spirale négative face à un adversaire qui historiquement réussi à l’OL.

Sur les 17 clubs dans l’élite en 2023-2024, Lorient ne s’est imposé que six fois dans son histoire sur 32 confrontations. Un ratio de 19% qui fait des Merlus le plus faible ratio de défaites de l’OL. Mieux, quand il reçoit, que ce soit à Gerland ou au Parc OL, le club rhodanien est plus intraitable que jamais. En seize rencontres, les Lyonnais ne se sont inclinés qu’à deux reprises dans leur histoire (9 victoires et 5 nuls). Une première fois en mai 2014 (0-1) puis en avril 2017 (1-4). À l’heure où l’OL a besoin de points, la série d’invincibilité serait plus que bienvenue. Les trois points encore plus.