A Lorient, Faivre a retrouvé le plaisir du foot après son échec à l'OL

Batista Mendy (Angers) et Romain Faivre (Lorient) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Prêté pendant six mois à Lorient l’hiver dernier, Romain Faivre a finalement retrouvé les Merlus durant l’été. Transféré de l’OL à Bournemouth, il a fait un crochet par la Bretagne où il recommence à être décisif.

Il est peut-être l’exemple le plus marquant du mal qui peut toucher l’OL depuis plusieurs années. Celui d’un joueur talentueux qui a tout de la bonne pioche et qui se retrouve à voir son nom dans la colonne des flops, incapable de se mettre en évidence. Romain Faivre a été dans la lignée des Martin Terrier et autre Jeff Reine-Adelaïde même si le constat est différent pour ce dernier en raison de graves blessures. Néanmoins, Faivre appartient à cette catégorie de joueurs qui ont donné l’impression de régresser plutôt que d’éclore dans le climat pesant autour du club lyonnais.

Dimanche, l’ancien international Espoir va faire son retour au Parc OL et refouler la pelouse décinoise pour la première fois depuis 1er janvier 2023. Prêté par l’OL l’hiver dernier, une clause lui avait empêché de jouer à Décines en avril dernier. Il a beau être de nouveau cédé temporairement à Lorient cette saison, Faivre n’appartient plus au club rhodanien, mais bien à Bournemouth et sera bien présent pour la rencontre de la peur de la 8e journée de Ligue 1.

8 buts et 4 passes en 23 matchs

Si l’OL est lanterne rouge avec deux points, les Merlus ne sont pas au mieux non plus. Barragistes avant de se rendre à Décines, ils restent sur trois défaites en quatre matchs. Néanmoins, après des mois à "être malheureux" comme l’avait décrit Laurent Blanc en janvier dernier, Romain Faivre retrouve le plaisir du jeu en Bretagne. Titulaire lors des sept matchs de ce début de saison, le natif d’Asnières-sur-Seine a inscrit deux buts et délivré une passe sur les trois derniers matchs. Décisif à quatre reprises depuis le début de l'exercice, Romain Faivre est sur la continuité de son prêt hivernal (5 buts, 3 passes en 16 matchs) et affiche le même bilan en sept rencontres que sur l’ensemble de son aventure à l’OL. Une marche trop haute ou un environnement peu propice ?