OL : Skelly Alvero sous la menace d’une suspension

Sanctionné dimanche à Reims pour une charge à retardement, Skelly Alvero a récolté son deuxième carton de la saison. Le milieu de l'OL est désormais sous la menace d’un match de suspension.

En raison d’un carton rouge reçu lors de l’avant-dernière journée de Ligue 2 avec Sochaux, Skelly Alvero avait dû faire l’impasse sur les deux premières rencontres de l’OL contre Strasbourg et Montpellier. Intégré au groupe contre Nice, le milieu avait fait ses débuts officiels avec le club lyonnais à vingt minutes de la fin (0-0) et en avait profité pour prendre un carton jaune au bout du temps additionnel (90+5e). Après un quart d’heure contre le PSG, un match sur le banc contre Le Havre et en tribunes à Brest en raison d’un retard à la causerie, Alvero a connu sa première titularisation en Ligue 1 dimanche à Reims.

L’ancien Sochalien a été un peu en difficulté, étant souvent en retard. C’est d’ailleurs sur une belle semelle à retardement sur Teuma que le Lyonnais a été sanctionné d’un jaune par François Letexier (35e). Avec ce deuxième jaune en quatre matchs, Skelly Alvero se retrouve donc déjà sous la menace d’un match de suspension. Il rejoint une liste déjà longue à l’OL. Saël Kumbedi, Corentin Tolisso et Nicolas Tagliafico sont également en sursis depuis plusieurs matchs. Pour le moment, les trois joueurs ont réussi à se tenir à carreaux, mais ils doivent encore faire profil bas jusqu’à Marseille pour Kumbedi et Tolisso et le match suivant pour le latéral argentin.