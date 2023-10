Face à Reims, Tolisso a joué son 200e match avec l’OL

Titulaire ce dimanche à Reims, Corentin Tolisso a passé la barre symbolique des 200 matchs disputés avec l’OL. Il est le 45e joueur le plus capé du club.

Critiqué ces derniers temps en raison d’un niveau qui n’est pas à la hauteur des attentes, Corentin Tolisso continue malgré tout d'écrire son nom dans l’histoire de l’OL. Ce dimanche contre Reims (2-0), le milieu de terrain a disputé sa 200e rencontre sous le maillot de son club formateur. S’il reste à la 45e place des joueurs les plus capés du club lyonnais, il revient à deux longueurs de Robert Cacchioni et un certain Hugo Lloris. Si Anthony Lopes avait le brassard autour du bras pour son 33e anniversaire, le numéro 8 a évolué un peu plus haut et s'est montré plus en jambes même s’il n’a joué que 51 minutes.

Natif de Tarare, Corentin Tolisso a gravi tous les échelons au sein de l’OL jusqu’à l’équipe première. C’était il y a déjà dix ans lors d’un match de Ligue 1 contre l’OGC Nice. Pour la première journée de la saison 2013-2014, il était entré une minute face aux Niçois. Il avait malgré tout fallu attendre le 12 décembre 2013 pour le voir démarrer contre titulaire. Il avait alors été arrière droit contre le Vitoria Guimaraes en Ligue Europa. Depuis, de nombreux titres sont venus garnir son armoire à trophées avec l'équipe de France et le Bayern Munich mais il lui manque encore ce fameux titre avec son club formateur. Aujourd’hui, il en est bien loin.