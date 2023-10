Au menu de votre "Tant qu'il y aura des Gones" de ce lundi 2 octobre, la dernière place de l'OL, les contre-performances offensives et les promesses de Textor pour l'hiver. Laissez votre avis sur ces thèmes dans les commentaires.

Ajustement de dernière minute pour le "Tant qu'il y aura des Gones" de ce lundi 2 octobre. Le rendez-vous est toujours à 19 heures, nouvel horaire pour votre émission sur l'OL, mais l'invité a changé. Sidney Govou a laissé sa place à Ange Aberkane, joueur futsal au GOAL FC et ancien du club de futsal de l'Olympique lyonnais. Mais les quatre thématiques habituelles seront toujours au menu de TKYDG, et vous pouvez donner votre avis sur les différents sujets dans l'espace dédié aux commentaires.

Pour débuter la semaine, le plateau reviendra sur le revers rhodanien à Reims dimanche (2-0). Une défaite qui renvoie les partenaires d'Anthony Lopes à la dernière place du championnat. Viendra ensuite le moment de se demander comment la formation de Fabio Grosso pourrait sortir de la crise, quels sont les changements à opérer ?

Secteur offensif, c'est quoi le problème ?

Les débats tourneront après cela sur le secteur offensif de l'OL, qui n'arrive pas à trouver d'automatismes et surtout en panne totale de réussite (aucun but lors des trois derniers matchs). Quels joueurs et quel système pour inverser la donne ? Enfin, la dernière partie sera consacrée au communiqué de John Textor qui annonce des bouleversements à venir lors du mercato hivernal. Mais ne sera-t-il pas alors trop tard pour l'Olympique lyonnais ?

