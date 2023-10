Joueuse du match dimanche face au PSG, Christiane Endler a largement contribué au succès de l'OL (0-1). La gardienne juge néanmoins que l'équipe devra progresser.

A l'issue de la deuxième journée de la première division féminine, l'OL n'est pas premier (deuxième derrière le Paris FC), mais il a tout de même réalisé une bonne opération. En battant le PSG à l'extérieur dimanche (0-1), les Fenottes ont pris un léger avantage sur leur principal rival pour le titre. Mais Christiane Endler a évoqué des améliorations nécessaires selon elle pour la suite.

"C'est toujours un match compliqué contre Paris. On le sait, c'est difficile de venir ici et de gagner, mais là, on a réussi et c'est le plus important. Il faudra tout de même faire beaucoup mieux si on veut remporter la D1 cette année car la concurrence est plus relevée, a affirmé la gardienne. Notre objectif est de terminer en tête pour avoir la meilleure place lors des play-offs."

"On a su être plus efficaces"

La Chilienne a eu une part non négligeable dans ce succès. Elle a d'ailleurs été désignée top de ce duel entre Parisiennes et Lyonnaises par la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais. "Par moments, c'était compliqué, les deux équipes ont eu des occasions et la rencontre était ouverte. On a su être plus efficaces, a-t-elle apprécié. Je pense que c'était une belle partie à regarder."

"J'aime ce type de match puisque je dois faire plus"

Décisive, la joueuse de 32 ans a montré qu'elle serait un bel atout pour l'OL durant la saison. "J'aime ce type de match puisque je dois faire plus, a-t-elle confié. Il y a un risque de revenir à la maison avec des buts encaissés, mais aujourd'hui (dimanche), ce n'a pas été le cas, et c'est très positif, ça fait du bien. J'espère que ça restera comme ça. Physiquement, je me sens bien."

Ancienne du club de la capitale, Endler a précisé qu'elle avait particulièrement aimé l'atmosphère autour de ce choc. "Il y avait une belle ambiance, et pour moi, c'est toujours bon de revenir jouer ici. Les conditions étaient parfaites pour disputer cette affiche. On aimerait être plus souvent dans cette configuration, ce serait bien pour le championnat", a-t-elle ajouté en conclusion.