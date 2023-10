Anthony Lopes a "vu un meilleur visage" de l'OL dimanche à Reims (2-0). Malgré tout, il a encore perdu, et pour l'instant, l'Olympique lyonnais ne trouve pas la solution.

Après sept journées, l'OL est toujours à la recherche de son premier succès en Ligue 1. Avec deux victoires et cinq défaites, le bilan rhodanien est catastrophique. Le revers à Reims dimanche est venu alourdir encore un peu plus l'atmosphère autour de l'équipe, même si Fabio Grosso et Anthony Lopes ont essayé d'adopter un ton positif.

Le capitaine du jour estime "avoir vu un meilleur visage" de l'Olympique lyonnais, même s'il reconnaît que le groupe "est malade". "Ça fait mal et pour l’instant, on n’a pas le remède nécessaire, a-t-il confié. De ce qu'on a montré, j’ai envie d’y croire même si on a perdu. Il faut qu’on gomme toutes ces petites successions d’erreurs qui font qu’on les paie cash. Il y a beaucoup, beaucoup de négativité derrière les mauvais résultats, mais il faut qu’on s’accroche à tous ces motifs d’espoir qui ont été plutôt pas mal sur ce match-là. On se crée des situations mais on n’arrive pas à mettre ce but qui nous permettrait de passer du bon côté et d’enchaîner derrière."

"Il faut que le facteur chance bascule de notre côté"

Car si les coéquipiers de Corentin Tolisso ont été moins bons que leur adversaire dans les deux surfaces, il faut tout de même noter que le début de partie partait sur des bases plus intéressantes que face à Brest (1-0). L'ouverture du score de Marshall Munetsi juste avant la pause a fait plonger l'OL définitivement.

"Il n’y a jamais de bons moments pour concéder un but, mais ça coupe forcément les jambes d’en prendre un juste avant la mi-temps. Il nous manque cette petite chose, cette réalisation qui nous permettrait de passer devant à 0-0, de mener, a regretté le gardien. La statistique est criante, mais voilà, c'est un moment qui est très compliqué pour l’Olympique lyonnais, qui est très difficile pour le groupe. On est tous conscients de la situation, qu’il va falloir lever encore un peu plus les bras, mettre le bleu de chauffe au quotidien. Il faut que le facteur chance bascule de notre côté et arrête d’aller chez l’adversaire."

"Il faut savoir assumer"

Sans surprise, la formation rhodanienne est dernière de Ligue 1, et même si Lopes affirme "ne pas regarder le classement", il n’est pas "dupe". "Quand tu fais deux nuls et que des défaites, tu es forcément en bas."

Désormais, il va falloir lutter pour le maintien, avec pour commencer deux réceptions cruciales contre Lorient (16e) et Clermont (17e) à venir. "On est programmés pour répondre à toutes les situations. On est bas, très bas. Pour l’OL, c’est peut-être nouveau d’être aussi bas aujourd’hui dans cette époque. On a besoin de tout le monde, il faut relever la tête très rapidement et retourner au boulot, a de nouveau déclaré le portier lyonnais. Je ne baisserai jamais les bras ni les armes, c’est mon tempérament qui est comme ça, que je sois bon ou moins bon. Il faut savoir assumer." Des paroles souvent entendues et qui attendent maintenant des actes.