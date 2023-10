Comme pour le rassemblement de septembre, Bengui, Sarr et Kumbedi ont été retenus avec l’équipe de France U19. Les trois joueurs de l’OL effectueront un stage en Espagne pendant huit jours.

On prend les mêmes et on recommence. Déjà présents lors des derniers rassemblements de l’équipe de France U18 puis U19, Justin Bengui, Mamadou Sarr et Saël Kumbedi vont de nouveau faire voiture (ou avion) commune pour rejoindre le rassemblement français à Clairefontaine dans cette trêve internationale d’octobre. Les trois joueurs de l’OL ont été retenus par Bernard Diomède dans le groupe de 22 joueurs qui vont préparer les qualifications pour l’Euro qui débutent en novembre.

En attendant d’affronter l’Estonie, l’Islande et le Danemark au 1er tour des qualifications mi-novembre, les Bleuets vont travailler la cohésion de groupe dans cette fenêtre d’octobre avec un stage. Les joueurs de Bernard Diomède vont s’envoler lundi 8 octobre pour l’Andalousie avec une semaine de préparation sur les installations du Banus Football Center, près de Marbella. Au cours de ce stage, les coéquipiers de Saël Kumbedi disputeront trois matchs amicaux. Le 12 octobre contre l’Australie (14h), le 14 contre la Belgique (13h) et enfin la Suisse le 17 octobre (11h).