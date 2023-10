OL : Deschamps aurait préféré un entraîneur français à Grosso

Fabio Grosso lors de Brest – OL (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Interrogé sur les arrivées de Gennaro Gattuso à l’OM et Fabio Grosso à l’OL, Didier Deschamps juge ces décisions "regrettables". Le sélectionneur des Bleus aurait aimé un coach français.

À chaque changement d’entraîneur, le discours est sensiblement le même en France. Quand un club fait le choix d’un entraîneur étranger, nombreuses sont les voix à s’élever contre cette décision au détriment d’une solution française. Grosso avec l’OL et Gattuso avec l’OM ces dernières semaines, le football français a été servi sur la question. Ancien de la maison marseillaise, que ce soit comme joueur puis entraîneur, Didier Deschamps a forcément été interrogé sur la nomination de Gennaro Gattuso dans le sud de la France.

Le sélectionneur de l’équipe de France juge "regrettable" ce choix, tout comme celui de Fabio Grosso à l’OL alors que des techniciens français étaient libres et pouvaient remplir cette mission. "Sans vouloir enlever de la qualité à Gattuso ou Grosso, mais la considération que l'on donne aux entraîneurs français est infime, a critiqué Didier Deschamps en conférence de presse jeudi. À qui la faute ? Je ne veux pas mettre la faute sur les autres, mais il y a les gens qui décident forcément, mais aussi une évaluation ou analyse qui n'amène pas à choisir des entraîneurs français. C'est regrettable, mais ce n'est pas d'aujourd'hui."

Estimant que les entraîneurs français "sont plutôt sous-côtés", Didier Deschamps regrette que les clubs français ne fassent pas plus confiance à des compatriotes, "obligés de prendre des destinations exotiques". Il semblerait que cette dernière était pour Christophe Galtier, annoncé dans le viseur de l’OL et de l’OM et qui va finalement mettre les voiles vers le Qatar.