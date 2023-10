Après le match contre Lorient, de nombreux internationaux vont mettre les voiles vers leur sélection. Ernest Nuamah a été retenu avec le Ghana pour deux matchs amicaux aux États-Unis.

Ils ne sont pas nombreux à pouvoir prétendre à une section avec les équipes A dans l’effectif de l’OL. Si chez les jeunes, le club lyonnais est représenté avec abondance, pour le plus haut niveau international, c’est une autre histoire. En septembre, ils n’étaient que deux et la liste ne risque pas de s’allonger pour cette trêve d’octobre. Les résultats de l’OL n’aident pas, il faut dire. Malgré des débuts compliqués entre Rhône et Saône et une première comme remplaçant à Reims, Ernest Nuamah est bien retenu pour le rassemblement du Ghana à partir de lundi.

Un long voyage dont se serait passé l'OL

L’ailier lyonnais reste d'ailleurs sur une dernière trêve internationale positive. Sur le banc lors du match de la qualification pour la prochaine CAN, Nuamah a joué les sauveurs. Il a trouvé le chemin des filets quelques instants après son entrée. Il avait récidivé quelques jours plus tard lors d’un amical contre le Libéria.

Pour cette fenêtre d’octobre, le Ghana jouera deux matchs amicaux. Le premier contre le Mexique le 15 octobre (2h30) du côté de Charlotte. Ce périple américain pour la nation africaine se terminera avec une confrontation contre le pays hôte, les États-Unis, le 18 octobre (2h30) à Nashville.