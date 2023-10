OL - Ligue 1 : Kumbedi et Tagliafico ou l’envie de tacler

Saël Kumbedi face à Sofiane Diop lors de Nice – OL (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

La défense de l’OL est loin d’être imperméable depuis le début de la saison avec 13 buts encaissés. Mangée dans les duels, elle compte pourtant deux latéraux qui sont parmi les meilleurs tacleurs du championnat.

4-3-3 à Brest, 3-5-2 à Reims. Fabio Grosso tente de trouver la bonne formule pour permettre à l’OL d’avoir une meilleure assise défensive. Comme il l’a avoué, "avant de penser à bien attaquer, il faut savoir bien défendre." Pour le moment, ce n’est pas vraiment ce qui caractérise le début de saison de l’arrière-garde lyonnaise. Avec 13 buts encaissés, l’OL est l'une des moins bonnes défenses du championnat et laisse quelques cadeaux en route à l’image des deux buts encaissés à Reims dimanche. Néanmoins, en Champagne, il y a eu du mieux défensivement avec les trois centraux et les deux pistons que sont Saël Kumbedi et Nicolas Tagliafico.

Sur les sept journées de Ligue 1 déjà disputées, les deux latéraux lyonnais sont parmi ceux qui taclent le plus avec 19 tentatives. On dit souvent qu’il faut défendre debout et que le tacle est synonyme de retard, mais si cela se veut constructif, il n’y a pas de gestes superflus. Critiqué d’ailleurs pour sa défense debout malgré sa pointe de vitesse, Saël Kumbedi se montre propre dans ses interventions avec 63,1% de réussite au moment de tacler dans les pieds de ses adversaires. Il vaut mieux pour lui face à sa propension à prendre des cartons jaunes…