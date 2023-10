Jérôme Boateng à l’entraînement avant OL – West Ham (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Directeur sportif de l’OL à l’été 2021, Juninho avait accédé à la requête de Peter Bosz de signer Jérôme Boateng. Un pari qui a été un échec sportif et un gouffre financier.

C’est la grosse surprise aussi bien en Allemagne que du côté de Lyon. Après une saison dernière sans jouer (ou très peu) et trois mois après la reprise de la saison, Jérôme Boateng pourrait s’offrir un challenge de luxe à 35 ans. Aperçu au centre d’entraînement du Bayern Munich, le défenseur pourrait faire son retour dans le club bavarois dans lequel il a évolué entre 2013 et 2021.

Malgré les besoins défensifs du Bayern, cela reste une surprise et une vraie interrogation. Mis au courant de cet intérêt, Juninho se montre dubitatif. "Le fait qu'il aille maintenant au Bayern est une énorme surprise. Il n'a pas beaucoup joué la saison dernière et s'entraîne seul depuis plus de quatre mois, a déclaré le Brésilien à Sport1. Je ne suis pas sûr que cela se passera bien à Munich."

Un des plus gros salaires du club

En retrouvant un club avec qui il a tout gagné, Jérôme Boateng va-t-il s’offrir une seconde jeunesse ? Ce n’est en tout cas pas à l’OL que le champion du monde 2014 s’est offert une cure de jouvence. Recruté à l’été 2021 notamment face à la volonté de Peter Bosz d’avoir un central d’expérience, Boateng n’aura joué que 35 matchs en deux saisons, étant le plus clair du temps blessé ou hors de forme.

Directeur sportif de l’OL à cette époque, Juninho a fait son mea culpa. "Avec le recul, je dois admettre que (signer Boateng) n'était pas une bonne idée, car le joueur n'a jamais pu répondre à nos attentes." En plus d’être un échec sportif, Jérôme Boateng s’est transformé en gouffre financier avec un des plus gros salaires de l’effectif lyonnais.