Après Laurent Blanc il y a trois semaines, John Textor a de nouveau tranché dans le vif du côté de Botafogo. Après seulement 15 matchs, Bruno Lage a été remercié.

Il devait être le successeur de Laurent Blanc durant l’hiver, une fois sa mission terminée à Botafogo d’après de nombreux médias brésiliens. Non seulement il ne prendra pas place sur le banc de l’OL avec l'arrivée de Fabio Grosso mais Bruno Lage n’ira même pas au bout de son contrat avec le club brésilien. L’entraîneur portugais a en effet été débarqué mardi par John Textor après seulement quinze matchs dirigés à la tête de Botafogo. Pourtant en tête du championnat brésilien malgré une série de trois défaites et un nul, Bruno Lage paie des relations tendues avec certains cadres du vestiaire et notamment les anciens Lyonnais Marçal et Rafael. Mais aussi ses sorties médiatiques pas vraiment au goût du propriétaire américain.

Une situation qui rappelle celle de Laurent Blanc entre Rhône et Saône. A Lyon, Textor avait d'abord recadré son entraîneur avant de trancher dans le vif avec Blanc, il en a fait de même à Botafogo. Le propriétaire de l'OL va promouvoir Lucio Flavio, 44 ans, qui avait accompagné Claudio Caçapa durant son intérim en juillet. Il aura pour mission de terminer la saison en trombe et maintenir l’écart de sept points en tête du classement pour décrocher un premier titre depuis 1995.