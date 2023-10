Lancé dans la qualification pour les play-offs, l’OL Reign n’a pu faire mieux qu’un nul contre Washington (0-0). Mais l’attraction de la soirée était l’hommage rendu à Megan Rapinoe pour sa dernière à domicile.

Avec une victoire, la fête aurait pu être encore plus belle, mais c’est avant tout un partage des points qui a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi du côté de Seattle. À la bataille pour les qualifications pour les play-offs, l’OL Reign et le Washington Spirit n’ont pas réussi à se départager (0-0) mais restent encore dans les places qualificatives à une journée de la fin. Malgré ce contretemps, l’OL Reign a pu compter sur la défaite d’Orlando Pride contre Louisville (3-2) pour garder la sixième et dernière place qualificative. Avec un petit point d’avance, il faudra une victoire à Chicago pour ne pas avoir à se soucier des autres résultats.

Un dernier match à Chicago

Néanmoins, cette nuit, la course aux play-offs avait malgré tout été en partie reléguée au second plan à Seattle. Cette rencontre de la 21e journée de NWSL contre Washington était la dernière à domicile en saison régulière pour Megan Rapinoe. Avec un record d’affluence à la clé (34 130 spectateurs), le Lumen Field a rendu hommage à la Ballon d’Or féminin 2019 avant, pendant et après la rencontre. Ayant joué les 90 minutes contre le Spirit, Rapinoe n’a malheureusement pas réussi à se montrer décisive, mais a eu le droit à des adieux à la hauteur de sa carrière. Elle espère désormais la finir du mieux possible dans une semaine afin de jouer les prolongations pour la course au titre.