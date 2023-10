Après trois semaines de match de Coupe du monde de rugby, la pelouse du Parc OL est loin d’être parfaite avant OL - Lorient, dimanche (15h). Comme la saison dernière, elle a également été touchée par un champignon.

Les All-Blacks jeudi, le XV de France ce vendredi. En 48h, le Parc OL a accueilli ses deux derniers matchs de la Coupe du monde de rugby. Après le France - Italie, l’enceinte de Décines retrouvera sa configuration classique avec des matchs de Ligue 1 de l’OL. Et ce dès dimanche 15h pour la réception de Lorient. Cette rencontre inquiète les supporters lyonnais à plus d’un titre. D’abord sportivement avec un match de la peur entre deux formations malades. Mais aussi en raison de l’état de la pelouse.

Avec six matchs de rugby ces trois dernières semaines, le rectangle vert a forcément subi quelques impacts. Des images de la pelouse jeudi soir pour Nouvelle-Zélande - Uruguay ont forcément soulevé quelques interrogations. Présent en conférence, Fabio Grosso n'a pas voulu polémiquer sur le sujet. "J’ai parlé avec les joueurs. Dès qu’il y a un problème, il y a une solution. Dimanche, la pelouse ne sera pas bonne, j’ai demandé si on pouvait la rendre meilleure mais on m’a répondu que non. Elle ne sera pas en bon état mais ce sera le cas pour les deux équipes. Ca ne sera pas une excuse si on ne joue pas bien."

Dimanche, ce ne sera très clairement pas un billard pour OL - Lorient. Les jardiniers vont bien essayer de bricoler et faire avec les moyens du bord pour effacer les traces d’un passage des rugbymen mais ils ne peuvent rien contre le mal qui touche la pelouse du Parc OL. Comme la saison dernière, un champignon aurait fait son apparition et entraîné la décoloration de l’herbe et ce sentiment de terre à certains endroits. Lors du dernier exercice, l’OL avait dû changer la pelouse courant décembre. En sera-t-il de même cette année ?