OL - Lorient : des places à 8 euros, 40 000 personnes espérées

Pour la rencontre de dimanche contre Lorient (15 heures), l'OL a décidé de mettre en vente des places au tarif de 8 euros.

Opération porte ouverte. Soyez rassurés (ou pas), on ne parle pas ici, de la défense de l'Olympique lyonnais, mais bel et bien de l'initiative du club pour le match de ce dimanche contre Lorient comptant pour la 8ᵉ journée de Ligue 1. En effet, compte tenu de la situation sportive actuelle (lanterne rouge de Ligue 1) de l'OL et de l'horaire du match (15 heures), des places sont proposées depuis jeudi au tarif de 8 euros en catégorie 12 (nord haute) et ferveur nord. Pour les catégories 9 et 10, les places ont été fixées à 10 euros.

Au moins 40 000 personnes espérées pour Lorient

Si les dirigeants de l'OL espèrent attirer au moins 40 000 personnes, on ignore, pour l'heure, si les supporters lyonnais vont venir en nombre pour cette rencontre très importante pour la formation de Fabio Grosso. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez profiter de ces places à tarifs réduits, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous.