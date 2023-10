OL : O’Brien a vécu sa première à Reims "comme une surprise"

Arrivé durant l’été, Jake O’Brien a connu sa première avec l’OL dimanche à Reims. Le défenseur irlandais a été une bonne surprise.

Cela a été la surprise du chef à Reims. Personne ne s’y attendait, lui non plus certainement, même si les mises en place durant la semaine ont peut-être dû lui mettre la puce à l’oreille. Arrivé durant l’été en provenance de l’Académie de Crystal Palace après un prêt à Molenbeek, Jake O’Brien n’a pas été prêté dans les dernières heures du mercato et est finalement resté à l’OL. Après quelques matchs sur le banc, il a connu sa première avec le club lyonnais, le tout comme titulaire dans la défense à trois. "C’était un peu une surprise de démarrer à Reims, mais il faut toujours rester prêt, a-t-il avoué en conférence de presse ce vendredi. On s’entraine chaque semaine pour saisir sa chance quand elle vient. Il y a de grands joueurs ici, c'est un privilège de jouer dans un tel club."

"J'ai toujours été un joueur rapide"

Avec 13 buts encaissés en sept matchs, Fabio Grosso est à la recherche de la bonne formule défensive pour retrouver de la confiance. À Reims, la défaite a forcément atténué les choix de l’entraîneur italien, mais avec O’Brien et Clinton Mata dans la défense à trois, l’OL avait pourtant bien réussi à contrecarrer les plans rémois. Reims n’a cadré que trois tirs, pour deux buts certes, mais le défenseur irlandais a surpris positivement pour sa première dans l’élite. Dans un rôle de relanceur, Jake O’Brien s’est montré propre et assez à l’aise dans la lecture de la profondeur malgré sa grande taille. "Je crois que pas mal de gens sont surpris par ma vitesse vu ma taille. Mais la saison passée, pas mal de supporters de Molenbeek l’étaient déjà. J'ai toujours couru vite, et je n'ai pas toujours fait cette taille (1,97 m) d’ailleurs."

À son avantage, le deuxième Irlandais de l’OL après Mick McCarthy va-t-il pouvoir enchaîner contre Lorient dimanche ? Dejan Lovren est de retour tandis que Duje Caleta-Car avait fait les frais de choix de Grosso la semaine dernière.