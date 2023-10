Tagliafico rejoindra l’Argentine après OL - Lorient

Sitôt le match contre Lorient terminé dimanche, Nicolas Tagliafico va mettre les voiles. Le latéral gauche a été retenu avec l’Argentine pour deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde.

Fabio Grosso n’a pas voulu dévoiler le programme de la trêve internationale pour les joueurs qui resteront à Lyon. Néanmoins, l’entraîneur de l’OL va pouvoir travailler pendant deux semaines sans la pression du résultat et avec un groupe assez complet. Il y aura bien cinq absents avec les équipes de France jeunes, mais à côté de ça, seuls Ernest Nuamah et Nicolas Tagliafico rejoindront leur sélection respective. Pendant que le Ghanéen aura le droit à une tournée amicale aux États-Unis contre le Mexique et le pays hôte, le latéral aura lui plus fort à faire. Comme lors de la trêve internationale de septembre, Nicolas Tagliafico a été retenu avec l’Albiceleste pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Titulaire lors des deux dernières rencontres et auteur de son premier but en sélection, le Lyonnais a rendez-vous au Stade Monumental de River Plate le 13 octobre prochain (1h) pour affronter le Paraguay. Le deuxième match de cette fenêtre internationale aura lui lieu au Pérou le mercredi 18 à 4h du matin heure française. Encore de longs voyages en perspective pour Tagliafico avant de rentrer à Lyon pour préparer la venue de Clermont au Parc OL le dimanche 22 octobre (20h45).