OL - Lorient : incertitude autour de Benjamin Mendy

En délicatesse avec une cuisse, Benjamin Mendy a été préservé ces dernières heures. La présence du champion du monde 2018 pour OL - Lorient, dimanche (15h), reste incertaine.

À l’OL, "tout le monde est disponible". C’est ce qui a été communiqué par le club ce vendredi. Dejan Lovren, Mama Baldé ou encore Paul Akouokou postulent donc pour la réception de Lorient dimanche (15h) à Décines. Du côté des Merlus, il y a un peu plus d’incertitudes pour ce déplacement entre Rhône et Saône. Bamba Dieng, touché aux adducteurs, est en cours de réathlétisaiton et ne sera pas présent dimanche au Parc OL. Quand sera-t-il pour Benjamin Mendy ? Le latéral gauche lorientais se plaint d’une gêne à la cuisse depuis quelques heures et a été ménagé par précaution depuis.

Tosin finalement disponible

Sa présence dans le groupe pour le déplacement à Lyon (dimanche, 15 h), comptant pour la huitième de journée de Ligue 1 est incertaine. "Une décision sera prise samedi", a noté Régis Le Bris, en conférence de presse vendredi. Si Adrian Grbic touché dans un choc à l’entraînement ne devrait pas en être, l’entraîneur lorientais peut compter malgré tout sur plusieurs retours contre l’OL. Tiémoué Bakayoko, Formose Mendy et Aiyegun Tosin sont disponibles après leur présence aux dernières séances. L’attaquant béninois, victime d’une blessure aux adducteurs avant la réception de Montpellier le week-end dernier, sera apte pour dimanche.