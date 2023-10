Ernest Nuamah (OL) le “prochain grand joueur” qu’attend le Ghana

Recrue “phare” de l’OL l’été dernier, Ernest Nuamah est précédé d’une belle réputation née de ses performances au Danemark avec Nordsjealland. Au Ghana aussi, son potentiel n’est pas passé inaperçu.

Lors de la dernière intersaison, l’OL a fait parler de lui pour de nombreuses raisons, pas toujours sportives. La passe d’armes entre John Textor et Jean-Michel Aulas, les sanctions de la DNCG, la préparation ratée… Mais certains points sont moins négatifs, notamment le recrutement d’Ernest Nuamah.

Bien sûr, donner un avis tranché sur la venue de l’attaquant est aujourd’hui difficile, d’autant plus qu’il a débarqué seulement fin août dans le Rhône. Néanmoins, on peut tout de même écrire qu’il s’agit sur le papier d’une belle prise, d’autant plus que le feu follet de 19 ans était sur les tablettes de plusieurs écuries européennes.

Un transfert qui a fait parler au Ghana

Chez lui, au Ghana, ce départ pour la France a été extrêmement commenté. “Je pense que c'est sans doute le transfert qui a fait couler le plus d'encre ici car c'est un jeune joueur qui vient d'apparaître sur la scène et qui a fait preuve de beaucoup de talent. Si vous regardez aussi le calibre des clubs qui étaient liés à lui, c'est-à-dire l'Ajax et le PSG, cela a rendu ce mouvement plus intéressant, nous a raconté le journaliste Owuraku Ampofo. En fin de compte, la plupart des Ghanéens ont été satisfaits de sa décision d'aller à Lyon parce que c'est une équipe qui a l'habitude de former de jeunes footballeurs et qu'il ne sera pas soumis à autant de pression.”

Pour ces derniers mots, rien est moins sûr lorsqu’on voit le début de saison de l’Olympique lyonnais, avant-dernier de Ligue 1 après 8 journées. La lutte pour le maintien concerne donc inévitablement le groupe de Fabio Grosso, ce qui n’était pas le plan au départ.

Jusqu’ici, Nuamah a pris part à cinq rencontres de championnat, dont quatre comme titulaire. Le 8 octobre contre Lorient (3-3), il a d’ailleurs ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs avec un but en première période, mettant fin à la disette rhodanienne. Sur le terrain, on observe un garçon agile, dribbleur et percutant, mais qui a encore besoin de trouver sa place dans un collectif malade.

Surnommé le "Nana Messi"

Chez les Black Stars aussi, on attend beaucoup du natif de Kumasi, ville du sud du pays. “Les gens le considèrent comme le prochain grand joueur aux côtés de Mohammed Kudus (West Ham). Il a connu un très bon début de carrière en sélection en marquant le but qui a envoyé le Ghana à la CAN et en enchaînant avec une magnifique ouverture du score contre le Liberia en match amical, a énuméré notre confrère travaillant notamment pour TV3 Sports. Il est considéré comme un garçon au potentiel énorme, car dans sa jeunesse, on l'appelait "Nana Messi".”

Avec son compatriote Kudus, Nuamah est appelé à prendre les rênes de son équipe nationale. “Je pense qu'il finira par se l’approprier. Bien qu'il soit arrivé chez les grands alors qu'il n'était qu'un adolescent, il n'a pas été perturbé et a joué avec beaucoup de confiance et d'assurance, a observé Owuraku Ampofo. À l'entraînement, c'est l'un des joueurs qui travaille le plus dur et je pense qu'il sera très bientôt l'un des visages de la formation ghanéenne.” Face au Mexique dimanche, il a connu sa 4e sélection avec les A, rentrant 26 minutes en fin de partie mais ne pouvant éviter la défaite des siens (2-0).

Nuamah doit passer un cap avec l'OL

Dans cet objectif de devenir l’un des éléments majeurs des Black Stars, ce passage par Décines (il est prêté par Molenbeek, à qui il appartient officiellement) est une bonne chose selon les observateurs. “Oui, je comprends son transfert à Lyon, a acquiescé notre interlocuteur. Le club a su développer des jeunes au fil des ans. Il a également accueilli des Ghanéens tels que Michael Essien, Abedi Pelé et John Mensah. La Ligue 1 est un championnat très compétitif dont Nuamah apprendra énormément, même si l'environnement y est beaucoup moins stressant. Actuellement, l’OL est en difficulté, mais il est bon de le voir marquer son premier but.”

Dans cet exercice 2023-2024, l’Olympique lyonnais aura besoin des capacités d’élimination de son attaquant, mais aussi de ses statistiques et de ses progrès, lui qui à 19 ans a encore des axes d’amélioration. “Il doit probablement décider s'il est meilleur sur l'aile gauche ou droite. Il faut aussi qu’il observe beaucoup plus afin d'être plus conscient de son environnement pendant les rencontres, ce qui améliorera par ailleurs sa prise de décision”, a noté Owuraku Ampofo.

Signe que l'OL peut encore attirer de jeunes talents

Du chemin encore à parcourir donc pour l’ailier, qui est néanmoins destiné à être un grand nom du Ghana à l’avenir. Pour le club rhodanien, ce transfert, qui n’a pas été accepté par tout le monde comme le prouve l’enquête de la FIFA, montre qu’il peut encore attirer des”prospects” mondiaux. Reste à savoir ce qu’il en fera tant qu’il sera dans ses rangs.