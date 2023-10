Jeudi soir avait lieu le tirage au sort de la phase de poules de la CAN 2024. Le Ghana d’Ernest Nuamah a hérité de l’Égypte, du Cap-Vert et du Mozambique.

Au regard des clubs qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024, ils pourraient être plusieurs à devoir quitter Lyon courant janvier pour rejoindre la Côte d’Ivoire. Seulement, à l’instant T, seul Ernest Nuamah semble être un partant certain durant l’hiver. Clinton Mata (Angola), Sinaly Diomandé, Paul Akouokou (Côte d’Ivoire) ou encore Mama Baldé (Guinée-Bissau) pourraient l’imiter, mais pour cette trêve internationale d’octobre, seul l’ailier a été retenu avec sa sélection. Parti aux États-Unis pour une tournée, le Ghana a donc suivi de loin le tirage au sort de la phase de groupe de la prochaine CAN. La nation africaine connait désormais ses adversaires avec comme gros morceau l’Égypte de Mohamed Salah. Les Black Stars affronteront également le Mozambique et le Cap-Vert dans le groupe B de cette Coupe d’Afrique des Nations.

L'OL va devoir se passer de son ailier

À 19 ans, Ernest Nuamah devrait logiquement connaitre sa première grande compétition avec le Ghana. Ce tournoi est forcément une épine dans le pied des clubs et de l’OL, car le club lyonnais va devoir se passer de son ailier pour plusieurs matchs. Si le Ghana va jusqu’au bout de la compétition, ce ne serait pas moins de sept rencontres loupées et notamment les réceptions de Rennes et Marseille en Ligue 1. Un vrai coup dur, mais l’OL est loin d’être le seul touché par cette nouvelle édition de la CAN qui réserve toujours son lot de critiques.