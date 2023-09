En marquant son premier but avec le Ghana, Ernest Nuamah a qualifié son pays pour la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Prévue du 13 janvier au 11 février, la compétition devrait faire manquer à l’ailier au maximum quatre matchs de l’OL en Ligue 1.

Il a fait chavirer de bonheur tout un stade jeudi. À la 87e minute, Ernest Nuamah a poussé au fond des filets une offrande d’Antoine Semenyo pour donner la victoire au Ghana (2-1). Dans cette dernière journée des éliminatoires, ce premier but de l’ailier de l’OL a d’autant plus d’importance puisqu’il propulse les Black Stars directement en Côte d’Ivoire pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Cette qualification n’est malgré tout pas sans conséquences pour l’OL. Initialement prévue durant l'été, la CAN 2024 se jouera en plein milieu de l’hiver avec des championnats qui auront repris après la trêve de Noël. La France n’y échappera pas avec notamment les premiers tours de Coupe de France et la Ligue 1 qui redémarre.

De la Ligue 1 et de la Coupe de France au programme

Dans les faits, s’il vient à être sélectionné avec le Ghana, Ernest Nuamah devrait manquer au maximum quatre matchs de championnat si les Black Stars vont jusqu’au bout de la compétition. Dans ces quatre rencontres se trouvent les réceptions de Rennes (week-end du 28 janvier) et de l’OM (4 février à 20h45) au Parc OL ainsi que les déplacements au Havre (week-end du 13 janvier) et à Montpellier (week-end 11 février). Deux matchs qui correspondent aux dates de début et de fin de la CAN 2024. C’est donc le scénario du pire pour l’OL auquel se rajoutera a minima un match de Coupe de France début janvier. Le total pourrait monter à deux de plus en cas de qualification pour les 16es (21 janvier) puis les 8es (7 février)…

Les matchs que pourrait manquer Nuamah :

Week-end du 7 janvier : 32e de Coupe de France

Week-end du 13 janvier : Le Havre - OL

Week-end du 21 janvier : 16e de Coupe de France

Week-end du 28 janvier : OL - Rennes

4 février : OL - OM

7 ou 8 février : 8e de Coupe de France

Week-end du 11 février : Montpellier - OL