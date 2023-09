Mercato : l’OL a tenté d’attirer Chernikov (Krasnodar) cet été

À la recherche d’un milieu défensif pendant plus de deux mois, l’OL a activé plusieurs pistes dont celle d’Aleksandr Chernikov. Le club a fait une offre à Krasnodar, mais le club russe l’a repoussée.

Il a fallu attendre le 1er septembre aux alentours de 21h pour voir l’OL mettre la main sur un milieu défensif. On ne va pas se mentir, Paul Akouokou n’était pas vraiment le nom pisté par le club lyonnais depuis deux mois, mais avec l’Ivoirien, Laurent Blanc tenait enfin son milieu défensif qu’il souhaitait depuis janvier dernier. Remplaçant au Betis Séville, il faudra attendre de le voir sous le maillot de l’OL pour pouvoir juger dans l’intérêt de ce recrutement ou non. Ce vendredi, Akouokou devrait d’ailleurs faire ses débuts avec le club rhodanien lors du match amical contre Auxerre à Décines. Néanmoins, l’ancien Sévillan reste un choix par défaut puisque l’OL a multiplié les pistes avant d’en arriver à l’Ivoirien.

Une offre de cinq millions d'euros ?

Il y a eu Renato Tapia et Guido Rodriguez mais les deux milieux ont finalement fait machine arrière pour des raisons personnelles. Une troisième piste aurait été activée durant l’été d’après Fabrizio Romano. Selon le journaliste spécialisé dans le mercato, l’OL aurait soumis une offre pour Aleksandr Chernikov, milieu défensif de Krasnodar. Le Russe, également dans le viseur de Fenerbahçe, n’avait joué que 13 matchs la saison dernière en raison de deux longues blessures, mais est un cadre du club russe à 23 ans. Seulement, Krasnodar a repoussé l’offre lyonnaise qui aurait été de cinq millions d'euros d'après les médias russes et les discussions n’auraient pas été plus loin, Chernikov ayant été déclaré intransférable.