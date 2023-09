En marquant en toute fin de match, Ernest Nuamah a offert la qualification au Ghana pour la CAN 2024. L’ailier n’a pas été le seul joueur de l’OL vainqueur hier puisque Nicolas Tagliafico et l’Argentine se sont aussi imposés contre l’Équateur (1-0).

Pour sa deuxième sélection, Ernest Nuamah n’aurait certainement pas rêvé vivre pareil moment. Retenu avec le Ghana pour la trêve internationale, l’ailier de l’OL risque de porter sur ses épaules la cape de héros pendant quelques jours. En course pour se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations 2024, les Black Stars avaient besoin d’une victoire pour décrocher leur ticket. Tout avait mal commencé avec une ouverture du score de la République Centrafricaine à la 25e. Un résultat qui éliminait provisoirement le Ghana de la qualification pour la CAN.

Mais la sélection africaine s’en est remise à Mohamed Kudus sur coup-franc juste avant la pause (43e) pour recoller au score. C’est finalement Nuamah, remplaçant au coup d’envoi, qui a délivré tout un pays à la 87e minute avec le but du 2-1 et la garantie de terminer premier du groupe E. En janvier prochain, l’ailier fera donc défaut à l’OL puisqu’il participera à la CAN organisée en Côte d’Ivoire…

90 minutes pour Tagliafico

Comme Nuamah, Nicolas Tagliafico a, lui aussi, connu la victoire dans un match de qualification. Ce n’était pas pour la CAN, mais bien pour la Coupe du monde 2026 qui se déroulera sur le continent américain. Pour la première journée, l’Argentine affrontait l’Équateur dans la nuit de jeudi à vendredi (2h, heure française), à Buenos Aires. Dans un stade Monumental de River Plate forcément acquis à la cause des champions du monde en titre, l’Albiceleste a malgré tout cravaché pour se sortir du piège adverse.

Comme souvent, elle s’en est remise à son capitaine Lionel Messi pour forcer le verrou. Sur un coup-franc à la 78e minute, la Pulga a offert la victoire à l’Argentine. Titulaire dans le couloir gauche, Nicolas Tagliafico a joué toute la rencontre. Prochain rendez-vous pour le Lyonnais mardi face à la Bolivie.