Elye Wahi a cassé la série des joueurs de l’OL en Espoirs

Auteur d’un doublé en deuxième mi-temps contre le Danemark, Elye Wahi a scellé le succès des Espoirs. L’attaquant de Lens a mis dans le même temps un terme à la série de six buts des Bleuets inscrits par un joueur de l’OL.

C’était jour de première jeudi en début de soirée à Nancy. Pour la première fois, Thierry Henry prenait place sur le banc des Espoirs, Warren Zaïre-Emery portait le brassard de capitaine ou encore Johann Lepenant inscrivait son 1er but dans la catégorie. Tout a été réuni pour que ce baptême du feu pour le sélectionneur soit une réussite en amical contre le Danemark. Le score large (4-1) a été la cerise sur le gâteau même s’il faudra désormais confirmer lundi dans une rencontre d’une tout autre importance contre la Slovénie. Comptant pour les qualifications à l’Euro 2025, ce match est celui à ne pas manquer pour les Espoirs dans cette première trêve internationale de la saison. Pour sortir du piège slovène, Thierry Henry pourra compter sur son arsenal offensif comme aperçu jeudi derrière Rayan Cherki.

Cinq joueurs passés au club au coup d'envoi

Le meneur de l’OL a été de tous les bons coups français pendant 45 minutes et a été récompensé par le but du break à la 38e. Cette réalisation faisait suite à celle de Johann Lepenant un quart d’heure plus tôt et portait à six le nombre de buts consécutifs inscrits par un joueur de l’OL avec les Espoirs. À l’Euro, Bradley Barcola, alors toujours lyonnais à l’époque, Rayan Cherki par deux fois et Maxence Caqueret avaient inscrit les quatre derniers buts des Bleuets dans la compétition. Ce total est monté à six jeudi, mais Elye Wahi est ensuite venu casser cette série. En trouvant l’ouverture par deux fois, l’attaquant de Lens a mis fin à cette "dépendance" lyonnaise.