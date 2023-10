Quatre jours après le match entre l’OL et Lorient, le club lyonnais a décidé de changer la pelouse du Parc OL. Un choix guidé par l’apparition d’un champignon et du calendrier des matchs à venir.

Le gazon du Parc OL se refait une beauté. Depuis jeudi matin, les parcelles de pelouse de l’enceinte de Décines sont enlevées une à une. Non pas pour laisser place à la configuration "concert" comme c’est le cas chaque été, mais bien pour faire peau neuve. Suite aux matchs de la Coupe du monde de rugby et à la rencontre de Ligue 1 entre l’OL et Lorient, la décision a été prise de changer le rectangle vert durant cette trêve internationale.

Ce choix a été décidé lundi par le club après le match de Ligue 1 et ce n’était pas forcément dans les plans initiaux du début de saison malgré les trois matchs en quatre jours programmés depuis plusieurs semaines. "Les jardiniers étaient sur le pont 24/24 toute la semaine dernière pour assurer le minimum de qualité de la pelouse suite aux matchs de rugby et renforcé par l’apparition du champignon. L’arrachage de la pelouse a été plus important que ce qu’on avait estimé en raison de cette maladie", nous a confié Martial Nardone, le responsable des services généraux sportifs de l’OL.

Un seul match sur les trois prochaines semaines

Malgré le travail acharné des jardiniers dès le coup de sifflet final du match entre le XV de France et l’Italie vendredi 7 octobre, la qualité de la pelouse n’a pas été au rendez-vous contre OL - Lorient. Elle n’était "pas digne d’un match de Ligue 1 » et le club lyonnais a « estimé qu’elle n’allait pas revenir à la hauteur espérée. On ne voulait pas prendre le risque de se dire 'on attend encore un mois'." Avec la trêve internationale, une fenêtre s’est forcément dégagée pour changer ce gazon qui avait été installé courant juillet. Avec seulement la réception de Clermont le 22 octobre entre la pose de la pelouse et le deuxième rendez-vous à Décines contre Metz le 5 novembre, cela laisse presque un mois pour que l’enracinement se fasse complètement.

Et à ceux qui estiment que l’OL a mis le temps pour réagir, le club assure que c’est un faux débat. "On a une pelouse qui sera finie d’être posée jeudi prochain et qui est de bonne qualité. Effectivement, il y a un match qui se joue 72h après, mais elle ne va pas partir en lambeaux, il ne faut pas s’inquiéter, rassure Martial Nardone. Derrière, elle a 15 jours pour bien s’enraciner. Elle ne sera pas optimale de chez optimale pour Clermont, mais quand on regarde le match entre les Clermontois et le PSG, ils l’avaient posée la veille."

"On n'a pas de moyens naturels pour lutter contre ce champignon"

Si de base, un changement de pelouse n’était pas forcément prévu durant la saison, l’apparition du champignon couplée à la Coupe du monde de rugby a forcément obligé le club à passer à l’action. Ce phénomène pourrait bien se renouveler dans les années à venir en raison du réchauffement climatique. En effet, les chaleurs plus importantes durant l’automne mêlées à la fraicheur nocturne et la rosée matinale favorisent l’essor de cette maladie qui a touché plusieurs pelouses de Ligue 1 depuis le début de la saison.

Sans compétition supplémentaire la saison prochaine en plus de la Ligue 1, l’OL pourra tenter de la récupérer pour l’hiver comme cela a déjà été le cas par le passé, mais ce phénomène de champignon n’en est très certainement qu’à ses prémices, car actuellement en France, "on n’a pas les moyens naturels pour lutter contre cette maladie." Et cela fait des frais en plus pour le club qui prend à sa charge la pose des nouvelles pelouses...