Entre les matchs de rugby et l’apparition d’un champignon, les pelouses du Parc OL et du terrain Gérard Houllier vont faire peau neuve. Un nouveau gazon accueillera les joueurs à l’occasion d’OL - Clermont le 22 octobre.

Au ras du sol, elle donnait l’impression d’avoir été bien repris par les jardiniers après le match du XV de France. Mais une fois en hauteur, on a rapidement pu constater l’ampleur des dégâts causés par la tenue des matchs de la Coupe du monde de rugby et de trois rencontres en l’espace de quatre jours.

Ajouté à ça l’apparition d’un champignon en raison des températures élevées la journée et fraîches la nuit et c’est une pelouse cabossée sur laquelle ont joué l’OL et Lorient dimanche dernier. Fabio Grosso avait rapidement assuré que l’état du terrain du Parc OL ne serait pas une excuse en cas de contreperformance. Néanmoins, les joueurs lyonnais ont avoué que ce n’était pas vraiment une partie de plaisir.

Avec la trêve internationale de deux semaines, la décision a été prise par le club de faire peau neuve. Depuis ce jeudi matin, des travaux ont été entrepris pour enlever cette pelouse et en installer une nouvelle. Cette dernière sera posée en début de semaine prochaine afin d’être prête pour la réception de Clermont le dimanche 22 octobre (20h45).

La pelouse du Parc OL n’est pas la seule qui sera changée puisque celle du terrain Gérard Houllier au centre d’entraînement le sera également. Il faudra être un peu plus patient, car aucun changement ne commencera avant le derby féminin entre l’OL et Saint-Etienne qui se tient ce samedi (21h). La nouvelle pelouse sera installée la semaine du 23 octobre afin d’être en état pour accueillir le prochain match de la réserve (4 octobre) puis celui des Fenottes contre Montpellier (week-end du 11-12 novembre).