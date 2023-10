Retrouvez votre émission hebdomadaire "Tant qu'il y aura des Gones" en podcast sur différentes plateformes.

Ce lundi 9 septembre, toute l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" avec François-Jean Tixier comme invité est revenu sur le nul de l’OL face à Lorient (3-3). Il a notamment été question des choix réalisés par Fabio Grosso avant et pendant la rencontre. Ces changements ont créé beaucoup de discussions avec surtout l’apport des entrants qui n’a pas forcément été à la hauteur des espérances. Avec trois en huit matchs, l’OL est toujours dans la zone rouge avec sa 17e place et pour la première fois, Grosso a avoué "qu’à l’heure actuelle, il joue le maintien".

Quel levier faut-il activer pour voir enfin le club lyonnais remporter sa première victoire de la saison ? Grosso a deux semaines de trêve pour tenter d’imposer encore un peu plus sa patte sur le sportif à l’OL. Un secteur qui manque d’un référent ? C’est la question que s’est posée l’équipe de TKYDG alors que John Textor s’obstine à ne pas vouloir nommer de directeur sportif ou même de conseiller pour s’occuper du quotidien à Décines et faire le lien entre joueurs, coach et dirigeants.

Résumé du sommaire du 9 octobre 2023 :

00:27 : Intro

01:40 : OL - Lorient (3-3) : coaching défaillant ?

33:50 : l’OL lutte pour le maintien !

50:25 : conseiller Textor : y a-t-il un profil idéal ?

1:06:20 : trêve : quelle est la priorité?

Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur Ausha, Deezer, Podcast Addict, Amazon Music.