OL : Martin Buchheit a déjà fini sa mission

Arrivé durant l’été à la demande de Laurent Blanc, Martin Buchheit n’a pas fait long feu à l’OL. Le responsable de la performance a plié bagage quelques jours après le limogeage de l’entraîneur français.

Trois petits mois et puis s’en va. Arrivé au moment de la reprise estivale de l’OL, Martin Buchheit avait pour mission de chapeauter la performance du groupe lyonnais afin de le voir monter en puissance et ne pas refaire les mêmes erreurs que la saison passée. Responsable du pôle performance aux côtés d’Antonin Da Fonseca, Buchheit était arrivé à Lyon sur demande de Laurent Blanc, avec qui il avait déjà travaillé notamment du côté du PSG. Finalement, le limogeage de l’entraîneur français a eu raison de l’aventure de son adjoint, avancé par Le Progrès.

L'héritage Blanc, un lointain souvenir

S’il avait été encore aperçu durant la période transitoire entre Laurent Blanc et Fabio Grosso, l’arrivée de l’Italien a scellé le sort de Martin Buchheit. Ayant débarqué avec quatre adjoints dont deux en charge de la partie athlétique et physique, Grosso a donc ouvert grand la porte à ce départ, lui qui doit encore composer avec une partie du staff en place avant son arrivée (Uras, Farhi, Vulliez, Vercoutre). L’héritage Laurent Blanc est lui désormais un lointain souvenir avec le départ de Buchheit, qui s’ajoute à ceux de Franck Passi et Philippe Lambert, il y a un mois.