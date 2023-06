Dans le cadre de sa restructuration sportive, l'OL a nommé Martin Buchheit au poste de directeur de la performance.

Le pôle sportif de l'OL entame sa restructuration. Après avoir nommé Matthieu Louis-Jean à la tête de sa cellule de recrutement, le club en a profité pour officialiser la venue d'un nouveau directeur de la performance. C'est Martin Buchheit qui a été choisi pour occuper cette fonction. Passé par le PSG et Lille ces dernières années, il remplie aussi le rôle de consultant pour le City Football Group depuis juin 2022. Il a d'ailleurs déjà travaillé avec Laurent Blanc entre 2014 et 2016 lors de son passage dans le club de la capitale.

La data au centre du projet

Martin Buchheit est un adepte de la data. Il participe à de nombreuses recherches pour la société Kitman Labs, spécialisée dans la datascience et l'intelligence artificielle. Son arrivée confirme le changement de fonctionnement de l'organisation sportive de l'OL. "Nous sommes heureux et fiers d'accueillir Matthieu Louis-Jean et Martin Buchheit à l'Olympique Lyonnais, se réjouit John Textor. Leur arrivée marque les premiers pas de notre projet sportif pour retrouver notre place en Europe, et tenir nos promesses envers nos supporters passionnés. Matthieu, Martin sont les profils parfaits pour y parvenir, et ils mettront toutes leurs expériences et leur excellence au service de notre club, de notre entraîneur, de son staff et de nos joueurs et surtout de notre communauté."