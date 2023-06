L'Argentine affronte l'Indonésie ce lundi (14 h 30) à Jakarta. Nicolas Tagliafico démarre le match sur le banc.

Dernier match d'une saison bien remplie pour Nicolás Tagliafico. Cette saison, le Lyonnais a été le joueur le plus utilisé par ses coachs à l'OL et doit enchaîner avec l'Argentine. Sélectionné par Lionel Scaloni pour la tournée asiatique, le latéral gauche n'a pas été utilisé lors du premier match contre l'Australie, à Pékin. Lors du remake du 1/8e de finale de la dernière coupe du Monde, l'entraîneur de l'Albiceleste lui avait préféré le Sévillan Marcos Acuña. Choix payant, puisque l'Argentine l'avait emporté sans encaisser de but face aux Socceroos (2-0).

Une 50e sélection en perspective

Pour le deuxième match amical, les bleus ciel et blancs se déplacent à Jakarta, ce lundi (14 h 30), afin d'y affronter l'Indonésie. Les joueurs de Scaloni pourraient enchaîner une dixième rencontre sans défaite. Une nouvelle fois, les champions du Monde en titre démarreront le match sans Nicolás Tagliafico, absent du 11 de départ. Cette fois-ci, c'est le Lensois Facundo Medina qui devrait occuper le couloir gauche de la défense argentine. Le Lyonnais devra espérer rentrer sur la pelouse en cours de match s'il veut décrocher sa 50e cape avec son pays.