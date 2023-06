L'OL a officialisé l'arrivée de Martin Buchheit au poste de directeur de la performance. Présentation du nouveau membre du staff lyonnais.

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, l'OL a bien officialisé l'arrivée de Martin Buchheit. Passionné de préparation physique depuis l'adolescence, il est diplômé de STAPS à Strasbourg. Ses premières expériences se font dans des équipes de handball, sport qu'il pratique. Après avoir obtenu un doctorat en physiologie, Martin Buchheit rejoint le staff de Séléstat Alsace Handball, en D1.

Une solide expérience au Qatar

En 2005, Martin Buchheit est nommé maître de conférences à l’université d'Amiens. Il s'éloigne alors de Séléstat, mais se diversifie dans les sports qu'il exerce. Il quitte Amiens en 2009 pour l'Académie Aspire au Qatar. Sur place, il mène différents travaux de recherches et d'expérimentations pratiques qui sont ensuite publiés dans des revues scientifiques internationales. Déjà adepte de l'utilisation des données, Martin Buchheit ne souhaitait pas qu'elle substitue l'entraîneur. "il faut savoir quoi faire de ces données et il faut faire attention de ne pas faire confiance qu’aux chiffres, car on sait bien que l’entraînement n’est pas une science exacte et que rien ne remplacera jamais le feeling de l’entraîneur.", a-t-il déclaré en 2012 au site physiquesperformance.com.

À Doha, Martin Buchheit se plait, mais le contact avec le haut niveau lui manque. Il rejoint le PSG où il côtoiera Laurent Blanc de 2014 à 2016 (en photo lors de cette époque parisienne). Apprécié par Olivier Letang, il quittera la capitale pour Lille plusieurs années plus tard. Parallèlement à ses activités en club, il a participé à des recherches pour la société Kitman Labs, spécialisée dans la datascience et l’analyse de la performance. Martin Buchheit est aussi consultant pour le City Football Group depuis un an. Un CV bien cohérent avec la volonté de John Textor de donner plus de place à la data à l'OL.