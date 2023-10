L’OL a donné "carte blanche" à Grosso

Malgré deux défaites et un nul pour commencer, Fabio Grosso commence à imposer sa patte à l’OL. Les dirigeants lui ont donné carte blanche pour mettre en place son projet.

Quand on change d’entraîneur, on est forcément dans l’attente d’un électrochoc. Malheureusement pour l’OL, le remplacement de Laurent Blanc par Fabio Grosso n’a pas permis à la formation lyonnaise de redresser la barre. Avec deux défaites et un nul pour démarrer son aventure entre Rhône et Saône, l’entraîneur italien n’a pas connu des débuts rêvés. Pas de quoi le surprendre, lui qui s’attendait à un chantier colossal, mais peut-être pas si imposant. Entre vie de vestiaire et sur le terrain, Grosso a du pain sur la planche.

Il a déjà commencé à poser les fondations de son projet, à l’image de ces choix avant le match contre Lorient. En laissant Rayan Cherki et Corentin Tolisso sur le banc, il a envoyé un message que rien n’est acquis avec lui. Sa direction semble sur la même longueur d’ondes. "J’ai confiance en Fabio, il a un projet et il a carte blanche. On le soutient, mais on est dans une situation paradoxale où ça demande du temps, a regretté Santiago Cucci sur OLPlay. D’ordinaire, il y a une préparation estivale de six matchs pour mettre les choses en place, mais on est dans une situation où on demande du temps, mais on n’en a pas."

Avec seulement trois points au compteur en huit journées, l’OL a en effet déjà accumulé du retard. Cinq unités exactement pour se sortir de la zone rouge. La situation est forcément critique à Décines, Grosso avouant même que "oui, l’OL joue le maintien actuellement". Sur ce point, l’entraîneur et la direction lyonnaise ne donnent pas l’impression d’être sur la même longueur. Cucci avance que "l’OL ne joue pas le maintien. Je pense que l’OL va repartir une fois qu’il aura des résultats, ça va s’enchaîner. On ne va pas regarder en bas. C’est dur, mais on va se battre." Être optimiste est une chose, ne pas voir la réalité en face en est une autre. Et peut mener droit dans le mur.