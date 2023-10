OL - Amel Majri : "Enchaîner, c'est ce que je voulais"

La joueuse de l’OL et des Bleues, Amel Majri. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

À deux jours de voir l'OL recevoir Saint-Etienne pour un derby toujours particulier en tant que Lyonnaise, Amel Majri a fait le point sur ce début de saison collectif, mais aussi individuel.

Trois victoires en trois matchs, comment jugez-vous ce début de saison ?

Amel Majri : On se sent plutôt bien, on a gagné nos trois premiers matchs donc ça fait du bien pour le moral et la tête. On n’est pas encore premières par rapport au goal-average, mais dans l’ensemble, on est bien. On peut être amenées à marquer plus de buts, on continue de travailler, on connait les exigences de Sonia (Bompastor) dans le jeu. On peut proposer beaucoup plus dans la maitrise, mais je nous trouve bien.

Il n'y a toujours pas de lassitude après toutes ces années ?

On est à l’OL, on connait les exigences du club, on sait qu’on a un effectif assez étoffé et très conquérant avec une envie de gagner. Même pour celles qui sont là depuis longtemps, ça nous permet de ne pas rester dans notre petit fauteuil. C’est bien, il faut que ça continue.

À titre personnel, comment se passe ce début de saison avec une nouvelle concurrence ?

Je me sens bien, je grappille du temps de jeu. Contre Bordeaux, j’ai joué 90 minutes, je retrouve de bonnes sensations, mais on est à l’OL et tout le monde veut jouer, il y a la concurrence. On voit qu’il y a beaucoup de joueuses au milieu, il y a eu des prêts pour les plus jeunes.

En tant que joueuse d’expérience, j’ai envie de commencer les matchs comme n’importe quelle joueuse et compétitrice. Je sais que je peux apporter au groupe, mais ce n’est pas plus mal d’avoir un effectif large parce que ces dernières années, on a eu pas mal de blessures. Là, on peut tourner, faire reposer, on a assez de joueuses pour enchaîner sur les mois à venir.

Depuis mars, vous enchaînez sans beaucoup de repos. Le corps tient-il le choc après une longue absence (blessure et grossesse) ?

Je n'avais qu’une envie, c’était d’enchaîner donc je prends. C’est vrai qu’on a un staff étoffé qui nous permet de nous gérer, d’être plus à l’écoute et d’individualiser. Sur mon cas, c’était ce que je voulais de jouer, d’enchaîner même si peu de repos.

"Le derby m'avait manqué"

Cette concurrence pousse à se surpasser quand on a la chance d'être titulaire ?

Chacune de nous a envie de donner le meilleur d’elle-même à chaque match. La coach fait ses choix en fonction de la forme du moment de la joueuse, de l’équilibre de l’équipe. À nous de tout donner pour ne pas être déçues des choix le week-end.

Samedi, Saint-Etienne se présente à Décines. Ça vous avait manqué le derby ?

Oui quand même (sourires). Ça faisait longtemps. Merci à "Sainté" d’être remonté en D1 et j’espère qu’on va se faire plaisir.

Qu'est-ce que ça représente ?

Ça reste du foot. On ne peut pas dire qu’on ne s’aime pas, mais c’est presque ça. Je ne sais pas l'expliquer, c’est comme quand vous n’aimez pas quelqu’un ou quelque chose (sourires). Je vais peut-être loin (rires).

Diani est arrivée cet été. Comment jugez-vous son intégration ?

Elle apporte toute sa puissance et sa force individuelle sur le dribble. On la connait, c’est une buteuse, une passeuse, elle nous fait du bien sur le côté droit. Ce qu’elle apportait au PSG, elle nous l’apporte même si ce n’est pas évident d’arriver dans un nouvel effectif et prendre ses marques aussi rapidement.