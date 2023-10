Ce samedi (21h), Saint-Etienne débarque à Décines pour le premier derby depuis un an et demi. Les Stéphanoises veulent s’appuyer sur leur prestation contre le PSG pour tenir la dragée haute à l’OL.

Il y a forcément un peu moins d’excitation et d’enthousiasme tant l’écart est important entre les deux équipes, mais samedi, c’est bien un derby qui va se jouer sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. Cela fait un an et demi que les supporters des Fenottes attendent ce moment et la montée de l’AS Saint-Etienne cette saison en D1 a forcément été pris avec le sourire malgré la rivalité. Le différentiel entre les deux formations est certes important, mais un derby reste un derby.

D’ailleurs, la dernière opposition officielle entre l’OL et l’ASSE avait vu les Stéphanoises tenir en échec les Lyonnaises, qui avaient malgré tout fini championnes en 2021-2022. De quoi donner des idées à cet Saint-Etienne version 2023-2024 ? Forcément, d’autant plus que les joueuses de Laurent Mortel viennent de tenir tête au PSG malgré la défaite (0-1). "On n'a rien lâché et l’équipe peut être fière, a déclaré Alexandria Lamontagne au site 'En Vert et contre tous'. Maintenant, il va falloir se concentrer sur le prochain match où il faudra répéter ces efforts. (...) C'est un derby."

Sonia Bompastor nous a avoué ne pas prendre cette rencontre par-dessus la jambe et avoir observé avec intérêt le match des Vertes contre le PSG. Malgré l’écart de talents, l’entraîneure lyonnaise ne devrait pas la jouer petit bras. De toute façon, à Saint-Etienne, on est conscient que les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie. "Les Lyonnaises ont une super équipe, ce serait mentir de dire le contraire, mais nous aussi, nous avons des joueuses de qualité. On continue à travailler tous les jours pour être les meilleures possibles ce week-end." Et sur un match, tous les scenarii sont possibles…