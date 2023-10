L’OL attaque une semaine plus que décisive pour sa saison

Après une semaine sans match, l’OL attaque la préparation de Clermont. Un match qui sent la poudre entre les deux derniers du classement.

On a l’impression de répéter ces paroles depuis plusieurs matchs déjà, mais plus que jamais, l’OL n’a pas le droit à l’erreur. Ayant grillé un joker contre Lorient il y a dix jours (3-3), les Lyonnais ont eu quatre jours intenses pour travailler sans la pression du résultat. Seulement, ce lundi marque le début d’une semaine qui peut faire basculer la saison. En bien comme en mal. Dimanche (20h45), Fabio Grosso et ses joueurs reçoivent les voisins de Clermont au Parc OL. Une confrontation régionale, mais avant tout un match de la peur, un de plus. Dix-septième de Ligue 1 après huit journées, l’OL se doit de gagner. Il n’y est pas arrivé depuis le début de la saison, mais ce rendez-vous est primordial.

Il ne changera certes pas grand-chose au niveau de classement puisque l’OL compte cinq longueurs de retard sur le premier non relégable, mais face au dernier du championnat, cela doit être le déclic psychologique enfin attendu. Et malgré ce que Santiago Cucci peut dire, cet OL - Clermont est clairement capital. Car une contre-performance de plus et les têtes lyonnaises seraient encore un peu plus au fond du trou avant un déplacement à Marseille et un calendrier de tous les dangers d’ici à la trêve.