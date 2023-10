Megan Rapinoe lors de Kansas City – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sixième et dernier qualifié pour les play-offs avant la dernière journée de NWSL, l’OL Reign sait ce qu’il doit faire. Une victoire à Chicago validera cette qualification sans avoir à se soucier des autres résultats.

Avec trois points d’écart entre la 3e et la 9e place, tout reste possible ce dimanche pour la dernière journée de saison régulière de NWSL. Seulement trois des six équipes encore en course pourront rejoindre les play-offs, mais rien n’est encore acté avant cette 22e et dernière rencontre. Pour l’OL Reign, la mission n’a jamais été aussi simple pour de nouveau voir les play-offs dans les prochaines semaines. Actuellement sixième et dernière qualifiée, la franchise de l’OL Groupe doit s’imposer face à Chicago si elle ne veut pas avoir les yeux rivés sur la tablette pour voir l’évolution des scores des autres rencontres qui se joueront toutes à 23h.

Une victoire sur les cinq derniers matchs

Un succès et la qualification sera assurée pour les quarts de finale avec la possibilité de pouvoir remonter au classement en fonction des résultats de North Carolina, Gotham et Washington. Sur le papier, la mission semble loin d’être délicate. En effet, même si les joueuses de Laura Harvey jouent à l’extérieur, elles affrontent une franchise qui pointe à la dernière place du classement.

Seulement, avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs de championnat (2N, 2D), l’OL Reign est loin d’être en confiance. À défaut d’y mettre la manière, il faudra avant tout assurer le résultat pour ne pas connaitre une déconvenue et repousser la retraite de Megan Rapinoe de quelques semaines encore.