Nuamah (OL) et le Ghana défaits par le Mexique (2-0)

Ernest Nuamah lors de Mexique – Ghana (Photo by Jared C. Tilton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Remplaçant au coup d’envoi, Ernest Nuamah a joué 26 minutes contre le Mexique. Les Ghanéens se sont inclinés 2-0 pour le premier amical de leur tournée américaine.

Une défaite logique pour le Ghana. Dans la nuit de samedi à dimanche, les Black Stars affrontaient le Mexique à Charlotte et ils ont subi la loi de la nation latine (2-0). En effet, si la possession finale revient aux Ghanéens, ces derniers n’ont été en rien dangereux dans ce premier amical de la tournée américaine. Avec seulement quatre tirs en 90 minutes et aucun cadré, difficile pour les joueurs de Chris Hughton d’espérer quelque chose. Ils avaient pourtant réussi à rentrer dos à dos avec les Mexicains à la pause, mais le but d’Hirving Lozano juste avant l’heure de jeu a fait basculer la rencontre d’un sens et non dans l’autre. L’entrée d’Ernest Nuamah n’a d’ailleurs rien changé.

Remplaçant au coup d’envoi, l’ailier de l’OL est entré en jeu à la 65e minute pour tenter de dynamiser un peu le secteur offensif. Finalement, c’est un deuxième but du Mexique qui a été inscrit dans cette rencontre par l’intermédiaire d’Antuna. Défait pour ce premier match amical, le Ghana a une seconde chance pour se rattraper. Ce sera dans la nuit de mardi à mercredi contre les États-Unis, pays hôte de cette tournée ghanéenne.