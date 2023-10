L’OL "a respecté" Saint-Etienne avec cette large victoire (6-0)

Dominé de la tête et des épaules par l’OL, Saint-Etienne est reparti avec une lourde défaite (6-0) dans le Forez. Laurent Mortel estime qu’il n’y avait pas grand-chose à faire vu le niveau affiché par les Fenottes.

Un set blanc qui s’est transformé en une défaite cinglante (6-0). Samedi soir, l’AS Saint-Etienne a joué les sparring partners de l’OL à défaut d’avoir réussi à jouer les adversaires coriaces. Pourtant, pendant un quart d’heure, les joueuses de Laurent Mortel ont réussi à contrarier les plans lyonnais avec un bloc compact, mais aussi une envie d’aller vite jouer vers l’avant. Malheureusement, la tête de Vanessa Gilles couplée au but du break d’Eugénie Le Sommer une minute plus tard a fini d’assommer les Stéphanoises. "On n’a pas réussi à faire face à leur jeu sur les côtés alors qu’on était prévenu. Si on laisse jouer cette équipe, c’est très fort et la différence a été flagrante, a déclaré le coach de l’ASSE après la rencontre. À partir du moment où vous avez un temps de retard, vous êtes punis."

"Le score est sévère mais juste"

Ayant très certainement perdu deux joueuses pour le prochain rendez-vous contre Le Havre, Laurent Mortel ne pouvait que s’incliner devant la supériorité de l’OL. Après avoir tenu la dragée haute à Montpellier et au PSG depuis le début de la saison, Saint-Etienne a vu l’écart qu’il pouvait exister dans ce derby. Le nul obtenu en mars 2022 n’a été qu’un lointain souvenir samedi du côté de Décines. "On savait que ça allait être compliqué si l’OL jouait à son niveau. C’était leur meilleure équipe alignée et elles nous ont respectés. Ces trois buts en dix minutes nous font mal. Le score est sévère mais juste." Beau joueur, l'ASSE est désormais plus que jamais tourné vers son opération maintien.