Pour le compte de la 4e journée de D1 féminine, l’OL n’a fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Etienne (6-0). Le derby a tourné à la correctionnelle malgré une deuxième mi-temps hachée.

Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Chez les féminines, l’antagonisme entre les deux équipes est certes moindre que chez les garçons, mais la fierté régionale reste quand même bien présente, notamment chez les Lyonnaises pure souche. Ce dimanche, les Fenottes pouvaient avoir le sourire puisqu’elles n’ont laissé aucune chance à Saint-Etienne (6-0). Grâce à ce très large succès, l’OL fait respecter la hiérarchie régionale et prend pour la première fois de la saison les commandes du championnat à la différence de but devant le Paris FC.

L'OL retrouve enfin la tête du championnat

À Saint-Etienne, la consigne avait été donnée de ne pas renier les principes de jeu et de ne pas poser le bus devant son propre but. Les premières minutes ont clairement montré ces intentions stéphanoises, mais la stratégie de l’ASSE a très rapidement volé en éclats. En l’espace d’une minute pourrait-on dire, malgré la domination territoriale du premier quart d’heure. Mais hormis une tête décroisée de Daniëlle van de Donk (11e), Saint-Etienne avait plutôt fait le dos rond, mettant de l’intensité dans les duels. Et puis la spéciale OL a fait son apparition même si Selma Bacha a débuté sur le banc.

Melchie Dumornay s’est proposée pour faire l’intérim et son coup-franc déposé sur la tête de Vanessa Gilles a permis de faire sauter le verrou (14e). Tout a ensuite volé en éclat pour les ambitions stéphanoises avec un but du break dans la foulée. À la conclusion d’une magnifique action collective sur le côté gauche, Eugénie Le Sommer a mystifié la gardienne pour pousser le ballon dans le but vide (15e). 2-0 après un quart d’heure, le festival offensif ne faisait que commencer.

Large turnover pour Bompastor

A la recherche d’un 100e but dans le derby, les Lyonnaises n’ont pas mis longtemps pour franchir cette barre symbolique. Sur un centre venu de la droite, Lindsey Horan a, elle aussi, placé sa tête (22e). Les 1500 spectateurs de la tribune Gérard Houllier ont à peine eu le temps de finir d’exulter qu’ils ont été obligés de se relever de leur siège pour célébrer le doublé de Le Sommer (25e), sur une nouvelle passe de Dumornay.

4-0, la messe était dite depuis bien longtemps, mais l’esprit compétiteur est bien trop présent chez les Fenottes pour s’arrêter en si bon chemin. Forte de large avantage à la pause, Sonia Bompastor a procédé rapidement à un triple changement dès le retour des vestiaires. Avec Bacha, Mbock et Hegerberg conviées à la fête, on aurait pu penser que le spectacle serait encore monté d'un cran. Finalement, c'est une deuxième mi-temps hachée qui s'est déroulée, en raison notamment d'un manque d'autorité de l'arbitre du match. Les seuls frissons sont venus dans les dix dernières minutes. D'abord avec le csc des Stéphanoises sur une frappe de Lindsey Horan (5-0, 79e) puis sur une volée de l'Américaine qui voulait son doublé (6-0, 85e).