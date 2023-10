À l’occasion du retour du derby contre Saint-Etienne, Sonia Bompastor peut compter sur un groupe au complet. Lindsey Horan et Vanessa Gilles font leur retour dans le onze après avoir été au repos le week-end dernier. Ménagée durant la semaine, Selma Bacha débute sur le banc.

Laurent Mortel souhaitait voir Sonia Bompastor aligner sa meilleure équipe possible et l’entraîneur de Saint-Etienne ne risque pas d’être déçu au moment de voir la feuille de match. Avec un effectif au complet et même des choix d’avant-match (Majri), Bompastor n’avait que l’embarras du choix et a décidé de coucher son équipe-type du début de saison. À une exception près puisque Selma Bacha est laissée sur le banc. La latérale gauche avait été ménagée durant la semaine et Bompastor a donc choisi de continuer avec Perle Morroni, déjà titulaire contre le PSG et Bordeaux. De turnover, il en avait été question contre les Girondines, mais pas pour le derby. Toutes les titulaires en puissance retrouvent leur place dans le onze à commencer par Lindsey Horan et Vanessa Gilles.

L’Américaine, qui fera équipe avec Damaris et Van de Donk au milieu, et la Canadienne avaient été laissées au repos la semaine dernière, mais sont bien là contre Saint-Etienne. Le onze aligné par Sonia Bompastor ressemble en tout point à celui qui a débuté contre le PSG, à l’exception donc de Bacha qui est remplacée par Melchie Dumornay. L’Haïtienne, buteuse pour la première fois lors de la 3e journée, formera le trio d’attaque avec Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani.

La composition de l’OL contre Saint-Etienne : Endler - Carpenter, Renard (cap), Gilles, Morroni - Horan, Damaris, Van de Donk - Diani, Le Sommer, Dumornay