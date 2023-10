Majri absente pour le derby OL - ASSE

Amel Majri (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Se faisant une joie de retrouver l’odeur du derby, Amel Majri ne fait pas partie des joueuses convoquées pour OL - Saint-Etienne. Absentes contre Bordeaux, Vanessa Gilles et Lindsey Horan font leur retour.

"Un match toujours particulier". Au moment d’évoquer la rencontre qui se profilait pour l’OL ce samedi à Décines, Amel Majri ne cachait pas sa joie de retrouver le derby contre l’AS Saint-Etienne. Finalement, la joie affichée mercredi par la joueuse a été de courte durée puisque la gauchère ne fait pas partie du groupe retenu par Sonia Bompastor pour ce rendez-vous. Aucune information n’a été communiquée par le club pour expliquer cette absence. Mais cela ressemble à un choix, malgré le fait d'avoir joué 90 minutes contre Bordeaux et pris part à l’entraînement ouvert au public mercredi et à celui de ce vendredi, Majri va donc regarder le derby derrière la balustrade.

Pour ce rendez-vous de la 4e journée de D1 féminine, Bompastor a convoqué un groupe de 18 joueuses et peut compter sur un effectif au complet, hormis Majri et Delphine Cascarino absente pour encore quelques mois. Laurent Mortel, coach de l’ASSE, espérait voir l’armada lyonnaise, il devrait être servi. Après avoir été laissées au repos contre Bordeaux, Vanessa Gilles et Lindsey Horan font leur retour dans le groupe lyonnais tandis qu’Alice Sombath en est exclue.

Le groupe de l’OL contre Saint-Etienne : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Renard - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Marozsan, Van de Donk - Becho, Diani, Hegerberg, Le Sommer