L’entraîneur de Saint-Etienne dithyrambique envers l’OL

Après avoir tenu la dragée haute au PSG, l’AS Saint-Etienne espère en faire de même contre l’OL. Néanmoins, Laurent Mortel est conscient qu’avec les Fenottes, le niveau est encore un cran au-dessus.

Samedi, en entrant sur la pelouse du terrain Gérard Houllier, on ne peut pas dire que l’OL et l’AS Saint-Etienne vont se découvrir. Malgré la rivalité entre les deux clubs, Lyonnaises et Stéphanoises se connaissent presque sur le bout des doigts. Entre d’anciennes Fenottes dans les rangs de l’ASSE et des matchs amicaux organisés ces derniers mois, les deux équipes n’ont pas vraiment de secrets. Et si les Vertes en avaient encore pour Sonia Bompastor, le match contre le PSG le week-end dernier a dû lever les derniers doutes. "La tâche s’annonce difficile, mais on n’y va pas pour déjouer, on essayera d’aller de l’avant. Oui, on va subir, oui, elles auront des occasions, oui, elles auront le ballon. Il n’y a aucun souci, on le sait, mais tant que les occasions ne sont pas transformées, il reste une lueur, a déclaré Laurent Mortel en conférence de presse. Contre le PSG, à cinq minutes de la fin, on a cette balle pour égaliser, c’est le foot."

"Je veux tomber sur leur armada"

Même si elles ont perdu contre le PSG, les joueuses de Saint-Etienne ont fait bonne impression. Néanmoins, Mortel est conscient que samedi, le niveau du curseur sera encore un peu plus haut contre l’OL. Comme Bompastor, l’entraîneur stéphanois n’a pas oublié le nul (1-1) entre les deux équipes lors du dernier derby en championnat et s’attend à un esprit revanchard à Lyon. "Connaissant les Lyonnaises, ce sera une source de motivation supplémentaire même si elles n’en ont pas besoin. Elles font partie des trois meilleurs d’Europe quand on voit le palmarès de cette équipe. Je m’attends à ce qu’ils nous alignent la meilleure équipe possible, c’est ce que je leur souhaite. Je préfère tomber face à l’armada, que de jouer face à une équipe réserve."

Même s’il n’a pas la même saveur que chez les garçons, le derby est bien lancé en D1 féminine.