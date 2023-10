Nuamah (OL) défie le Mexique avec le Ghana (2h30)

Parti en tournée américaine, Ernest Nuamah dispute deux rencontres amicales avec le Ghana durant cette trêve. La première a lieu dans la nuit de samedi à dimanche contre le Mexique (2h30).

C’est du côté de Charlotte, aux États-Unis, que le Ghana a appris le nom de ses trois futurs adversaires en poules pour la prochaine CAN 2024. Avec l’Égypte, le Mozambique et le Cap-Vert, les Black Stars ne sont pas tombés dans le groupe le plus relevé de la compétition. Néanmoins, à trois mois du début de la compétition, l’heure est à la préparation de l’événement pour Chris Hughton et son staff. La tournée américaine organisée pour cette trêve d’octobre a été réalisée en ce but après la qualification acquise le mois dernier. Ernest Nuamah en était déjà et avait même inscrit le but libérateur contre la sélection de Centrafrique.

Une tournée fatigante pour la récupération à Lyon

Ayant connu des débuts compliqués avec l’OL malgré son but contre Lorient avant de partir en sélection, Nuamah fait partie des jeunes talents de la nation ghanéenne et a vocation à jouer un rôle importante dans les prochain(e)s mois / années. En attendant, c’est avant tout un rôle de remplaçant de luxe qui lui est confié chez les Black Stars. Dans la nuit de samedi à dimanche (2h30), l’ailier lyonnais va malgré tout tenter de marquer de précieux points face au Mexique pour la première des deux rencontres amicales de cette tournée nord-américaine.