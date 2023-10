D1 féminine : Saint-Etienne "ne mettra pas le bus" face à l’OL

Malgré une différence de niveau réelle, l’AS Saint-Etienne veut jouer avec ses forces contre l’OL. Les Vertes comptent montrer le même visage que face au PSG et Montpellier.

Neuf points sur neuf d’un côté. Un seul point de l’autre. Au moment de regarder le classement avant OL - Saint-Etienne, l’écart est forcément important entre les deux formations. Pourtant, la 10e place du club stéphanois ne reflète pas vraiment le visage montré depuis trois rencontres. Bien évidemment, ce sont avant tout les points qui comptent, mais pour leur remontée en D1 féminine, les Vertes ne jouent pas pour ne pas perdre.

C’est de cette manière qu’elles ont accroché Montpellier (1-1) avant de tenir tête au PSG malgré la défaite (0-1) le week-end dernier. Ce samedi, à Décines, l’ASSE ne veut pas jouer à contre-courant. "On ne mettra pas le bus devant le but contre Lyon. Quand on le fait face à ce genre d’équipe, tôt ou tard, ça finit par craquer et la frustration d’avoir refusé le jeu est encore plus grande, assure Laurent Mortel. Alors, pour le moment, je me refuse à avoir cette approche."

20 victoires et 2 nuls pour l'OL

Même si l’excitation est moindre, un derby féminin a toujours une certaine particularité dans le calendrier, encore plus après une remontée. Si, sur le papier et dans l’histoire, l’OL règne en maitre dans ces matchs contre le voisin stéphanois (20 victoires et 2 nuls), Saint-Etienne possède en son sein des anciennes Lyonnaises. Le retour à Décines sera forcément attendu."Oui, j’ai eu l’occasion de jouer des derbies, quand j’étais U19 avec l'OL. Sur ces matches, il y a toujours un sentiment particulier, a avoué Noémie Carage. On sait que c’est un match important pour les deux clubs, pour les supporters. Ça sera important de porter fièrement nos couleurs là-bas." Sonia Bompastor et ses joueuses ne l’entendent pas forcément de cette oreille.